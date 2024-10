VIDEO Cruzime fara margini intr-o localitate din Cluj! S-au organizat lupte intre caini periculosi pe un camp. Sapte persoane au fost retinute

Sapte persoane au fost retinute si cinci caini agresivi si periculosi au fost descoperiti de Politia Cluj, in cadrul operatiunii JUPITER.Mai exact, in localitatea Tritenii de Jos, au fost efectuate in anul 2022, mai multe lupte organizate intre caini, identificati facand parte din categoria a II-a. Sapte persoane cu varste intre 18 si 49 de ani, au fost retinute de catre oamenii legii si 5 exemplare canine au fost descoperite.,,In cadrul operatiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe ... citește toată știrea