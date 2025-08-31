Editeaza

VIDEO. Cruzime fara margini la Cluj! Un sofer calca o pisica pe trecerea de pietoni, desi incetinise la limitatorul de viteza. Totul, surprins pe camera

Duminica, 31 August 2025, ora 16:48
Un gest de cruzime si nepasare din partea unui sofer din Cluj a fost surprins, in toiul noptii, de o camera de bord. In filmare se vede cum conducatorul auto circula cu viteza pe un drum din oras si, ajuns in dreptul unei treceri de pietoni, trece cu masina peste o pisica aflata pe carosabil.
Mai grav este ca, potrivit celor care au analizat imaginile, soferul incetineste pentru a trece peste limitatorul de viteza din zona, insa nu face niciun gest de evitare a animalului. Practic, ...citește toată știrea

