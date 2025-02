VIDEO: Cu mascatii la usa! Doi clujeni care au dat o spargere si au batut un agent de paza, prinsi in Floresti. La perchezitii, au prins si un traficant

VIDEO: Cu mascatii la usa! Doi clujeni care au dat o spargere si au batut un agent de paza, gasiti in Floresti. La perchezitii, politistii au prins si un traficant de droguriIn urma a trei perchezitii domiciliare efectuate in judetul Cluj, politistii Biroului de Investigatii Criminale Targu Mures au identificat doi clujeni suspectati de comiterea unei talharii in municipiul Targu Mures si au descoperit o persoana urmarita national.Descinderi in Floresti. Perchezitii in urma carora au fost ... citește toată știrea