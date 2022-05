VIDEO Cum arata Baza La Terenuri, cea mai asteptata investitie verde a Primariei din cel mai mare cartier al Clujului. Urmeaza sa fie gata in luna iunie, dupa cum a anuntat Boc

Printr-o filmare cu drona, clujenii sunt chemati sa se plimbe, deocamdata virtual, prin cea mai asteptata baza sportiva din Cluj-Napoca, Baza La Terenuri, aflata deocamdata in santier, insa despre care primarul Emil Boc a spus ca a ajuns la 90% dar si ca obiectivul va fi gata in luna iunie. Zona sportiva din cel mai mare cartier al Clujului, Manastur, are 4,2 hectare si va asigura facilitati pentru practicarea sporturilor, dar si pentru recreere destinate copiilor, adultilor, dar si ... citeste toata stirea