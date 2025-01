VIDEO Cum s-a fraudat BAC-ul si unii elevi au aflat subiectele la examenul maturitatii. Schema fraudei a implicat o retea intreaga de profesori

VIDEO Cum se fraudeaza BAC-ul si unii elevi afla subiectele la examenul maturitatii. O retea intreaga de profesori implicati in schema fraudeiIn iulie 2023, o retea extinsa de profesori coordonata de Sabin Pascan, inspector general scolar in judetul Mures, a fost descoperita de procurori, in urma unei anchete care a scos la iveala modul in care subiectele examenului de Bacalaureat erau furnizate ilegal unor candidati in schimbul unor sume mari de bani. Potrivit rechizitoriilor procurorilor ... citește toată știrea