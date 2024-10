VIDEO Cum s-a produs accidentul de pe B-dul Titulescu, din Cluj, in care o femeie a murit si alte doua persoane sunt in stare grava la spital

Citeste siAccident grav pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca. Trei persoane incarcerate, una este in stop respirator/ UPDATE: Femeia a murit VIDEO - Stiri de ClujIn seara de 31 octombrie, in jurul orei 18:30, un accident rutier grav a avut loc la intersectia dintre Bulevardul Nicolae Titulescu si strada Ariesului din Cluj-Napoca.Din primele informatii furnizate de autoritati, o tanara in varsta de 28 de ani, din Cluj-Napoca, aflata la volanul unui autoturism care circula pe ... citește toată știrea