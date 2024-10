VIDEO Cum s-a produs accidentul de pe Calea Floresti din Cluj, in care o tanara de 27 de ani a fost spulberata de un sofer de ridesharing

Accident tragic pe Calea Floresti din Cluj-Napoca. O tanara care a traversat neregulamentar a muritVIDEO: Atentie imagini care va pot afecta emotional!Un accident rutier grav a avut loc pe Calea Manastur, din Cluj-Napoca, in seara de 26 octombrie, in jurul orei 21:20, in care o tanara de 27 de ani si-a pierdut viata.Potrivit primelor informatii furnizate de IPJ Cluj, tanara s-ar fi angajat in traversarea strazii intr-o zona nemarcata si nesemnalizata pentru pietoni. In acel moment, un sofer ... citește toată știrea