VIDEO Cum s-a produs accidentul de pe strada Corneliu Coposu, Cluj: Tanar 24 de ani a provocat accidentul in lant/ Trei tineri au fost raniti, el a scapat

Carambol pe strada Corneliu Coposu, din Cluj! Tanar de 24 de ani a provocat un accident in lant la primele ore ale diminetiiUn accident grav a avut loc in aceasta dimineata, pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca, in jurul orei 07:00, cand un tanar de 24 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, lovind un alt autoturism condus de un barbat de 41 de ani. Impactul puternic a proiectat ambele masini in alte doua vehicule, inclusiv un ansamblu ... citește toată știrea