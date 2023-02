VIDEO - Cum s-a produs accidentul din Floresti: Impact puternic intre doua autoturisme. Circulatia este restrictionata

Joi, 9 februarie, a avut loc un accident rutier in jurul orei 12:30 pe strada Avram Iancu din localitatea Floresti. Din primele informatii ar fi vorba despre un impact intre doua autoturisme. Martorii spun ca exista persoane care au ramas incarcerate in autoturisme.Reprezentantii ISU au transmis ca exista riscul de incendiu, fiind vorba despre scurgeri de carburant rezultate in urma impactului intre cele doua autoturisme. Circulatia este restrictionata pe sensul de mers Cluj-Oradea."La data ... citeste toata stirea