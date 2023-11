Un sofer s-a rasturnat in Turda, pe o strada cu trafic foarte redus, dupa ce e a lovit, in mod inexplicabil, un autoturism parcat si vizibil de la distanta.Cel mai probabil, soferul care s-a rasturnat statea pe telefonul mobil si nu a estimat corect obstacolul. Masina parcata a fost lovita in partea din spate, iar soferul vinovat s-a rasturnat spectaculos. Din fericire, nimeni ... citeste toata stirea