VIDEO Cum sa ai gazon verde in fata Teatrului National din Cluj de Ziua Micii Uniri, in mijlocul iernii. L-au vopsit sau l-au tratat?

Cum sa ai gazon verde in fata Teatrului National din Cluj-Napoca, iarna! - Vopsire sau Tratament? VIDEOUn videoclip surprins in fata Teatrului National din Cluj-Napoca a starnit discutii aprinse in mediul online. Imaginile arata un angajat care aplica un lichid pe gazonul uscat, iarba trecand spectaculos de la o culoare palida la un verde intens, primavaratic. Utilizatorii retelelor sociale s-au intrebat daca municipalitatea a recurs la vopsirea ierbii pentru a imbunatati aspectul estetic al ... citește toată știrea