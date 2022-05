VIDEO Cum se vede de sus cel mai scump sens giratoriu din Cluj

O filamre din zona strazii Frunzisului, realizata cu drona, a fost postata astazi in mediul online. Dan Cristian-Lenghel anunta ca, de sus, noul sens giratoriu pregatit in panta pe una dintre strazile importante de legatura intre cartierele din Cluj este aproape gata."Sensul giratoriu din zona Frunzisului Lidl/Wings se apropie de finalizare", arata Lenghel care a postat o filmare de sus cu intreaga zona.Despre sensul giratoriu aflat in executie pe strada Frunzisului, artera de legatura ... citeste toata stirea