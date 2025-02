VIDEO Curiosi cum evolueaza lucrarile pe santierul RIVUS? Acum puteti vedea totul printr-un Vizor Oficial

Clujenii au acum posibilitatea sa observe cum evolueaza lucrarile pe santierul celui mai asteptat proiect de investitie din municipiu. Este vorba despre complexul RIVUS, cea mai captivanta destinatie de entertainment, care se construieste la Cluj, in inima Transilvaniei.Proiectul are sarcina de a reintegra urban intreaga zona industriala pe care s-a aflat vechea fabrica Carbochim din Cluj Napoca, iar echipa RIVUS si-a propus sa definitiveze proiectul centrului comercial in 3 ani, de la ... citește toată știrea