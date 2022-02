VIDEO De la Baza Aeriana din Campia Turzii, presedintele Iohannis anunta ca Romania va achizitiona avioane de vanatoare F-35

In vizita la Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu", presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, anuntp ca are in vedere achizitionarea de avioane militare americane de ultima generatie F-35."Noile tipuri de avioane intrate in dotarea Armatei, in special aeronavele F-16, permit executarea cu eficienta ridicata a tuturor misiunilor specifice. Procesul de modernizare a Fortelor Aeriene nu se va opri insa aici, avem in vedere sa achizitionam si avioane de ultima generatie, F-35", a spus ... citeste toata stirea