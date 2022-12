VIDEO. De ras si de plans! Mascatii clujeni, descindere in forta la o adresa GRESITA. Cum s-a trezit un barbat cu politia peste el in casa

De ce e bine sa-ti schimbi adresa si in acte atunci cand te muti? Un barbat din Dej a aflat raspunsul la aceasta intrebare printr-o situatie inedita. Dejeanul s-a trezit cu mascatii peste el in casa. Abia dupa ce a reusit sa se legitimeze, s-au lamurit si politistii ca este o greseala.De data aceasta, confuzia de infarct s-a produs pentru ca la avizier apartamentele din bloc apar in ordinea gresita. Asadar, un barbat din Dej s-a trezit actor, fara voie, intr-un film de actiune. Sau o comedie ... citeste toata stirea