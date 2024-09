VIDEO Derapaj ca in filme langa fostul magazin Ambient din Cluj-Napoca, din cauza neadaptarii vitezei

Un sofer a fost la un pas de dezastru in Cluj-Napoca, dupa ce a scapat masina de sub control si a derapat ca pilotii de cascadorii care filmeaza scenele din filme de actiune.Din cauza neadaptarii vitezei la vremea umeda, cu ploaie marunta, masina, care venea dinspre aeroport spre centrul orasului, a derapat si s-a rotit aproape cu 360 de grade exact in dreptul fostului magazin Ambient. La final, masina a intrat pe trotuar si s-a oprit in gardul unei cladiri, fara ... citește toată știrea