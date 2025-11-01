Editeaza

VIDEO. Doctorita Stefania Szabo a fost condusa pe ultimul drum. Imagini sfasietoare de la inmormantare: "Nu merita un asemenea sfarsit"

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 16:48
22 citiri
O zi incarcata de durere si emotie a cuprins Bucurestiul in aceasta sambata, 1 noiembrie, cand familia, colegii si prietenii au condus-o pe ultimul drum pe doctorita Stefania Szabo, medicul gasit fara suflare in camera de garda a Spitalului Judetean Buzau. Ceremonia de inmormantare a avut loc la Cimitirul Tudor Vladimirescu, din sectorul 5 al Bucurestiului, iar scenele surprinse inainte de slujba religioasa au fost sfasietoare.
Imagini emotionante de la inmormantarea doctoritei Stefania ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Milionarul clujean Dorin Bob, constructorul blocului Wings, a devenit mai bogat: A vandut cu o suma FABULOASA un teren catre Altex si Momax
Studium Green, companie clujeana specializata in dezvoltari imobiliare si detinuta de antreprenorul ...
Casele clujenilor de pe o strada din cartierul Someseni, in pericol. Oamenii sunt disperati: "Arata ca dupa bombardament" - FOTO
Locuitorii strazii Grigore Ignat, din cartierul Someseni al municipiuli Cluj-Napoca, traiesc cu ...
VIDEO. Boc reactioneaza dupa articolul Stiri de Cluj cu casele crapate ale clujenilor din Someseni: Ce masura va fi aplicata de urgenta
Primarul Emil Boc a recationat astazi in Consiliul Local, dupa ce Stiri de Cluj a prezentat ieri ...
ActualitateBusinessSportLife Show