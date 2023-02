VIDEO. Doi turisti salvati dupa ce au ramas blocati cu ATV-ul in nameti, la Somesul Cald! Au intervenit jandarmii si voluntarii de la CERT Transilvania

Codul Galben de ninsori si viscol a facut ravagii aseara in judetul Cluj! Doua persoane au ramas blocate in zapada ieri, pe raza localitatii Somesul Cald. O echipa formata din jandarmi si voluntari CERT a pornit in cautarea lor si i-a salvat.Doi turisti care ramasesera blocati cu ATV-ul in zapada pe un drum forestier de pe raza localitatii Somesul Cald, adusi in siguranta de jandarmi si voluntarii de la CERT Transilvania!In urma unui apel la SNUAU 112, ieri dupa-amiaza, un echipaj din cadrul ... citeste toata stirea