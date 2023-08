Salvamontistii din doua judete, Sibiu si Arges, au intervenit pentru salvarea unui turist clujean, care nu se mai poate deplasa, fiind blocat in zona "La trei pasi de moarte" din Muntii Fagarasului, relateaza Agerpres. A fost chemat in ajutor si elicopterul SMURD din judetul Mures, a anuntat, duminica, seful Salvamont Sibiu, Dan Popescu."SPJ Salvamont Sibiu si Arges intervin pentru acordarea de prim ajutor unui turist in varsta de 38 de ani din Cluj, care ... citeste toata stirea