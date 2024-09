VIDEO Emil Boc criticat dur de senatorul Adrian Oros, dupa elogiile la adresa lui Ciuca: "Fuge spre pericol, ca noi ceilalti sa fim in siguranta"

Boc il compara pe Ciuca cu Napoleon, in timp ce tara e sub ape! Senatorul de Cluj, Adrian Oros, presedintele Forta Dreptei Cluj, lanseaza acuzatii dure la adresa conducerii PNL, careia ii reproseaza ca se indeparteaza de realitate in timp ce Romania se confrunta cu inundatii devastatoare. Oros denunta o sedinta recenta a liderilor liberali, pe care o descrie ca fiind o "terapie de grup" in Parlament, in timp ce "multe localitati erau sub ape cu oameni disperati si lipsiti de speranta".Adrian ... citește toată știrea