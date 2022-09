VIDEO - Emil Boc, mesaj la inceputul anului scolar: "Noi, ca oras, am inteles ca viitorul comunitatii noastre se bazeaza pe scoala"

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le-a transmis un mesaj clujenilor, in timpul ceremoniei de deschidere a noului an scolar.Emil Boc a tinut un discurs in numele comunitatii clujene la ceremonia de deschidere a noului an scolar de la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Cluj-Napoca.La inceput, primarul a vorbit despre performantele profesorilor si elevilor de la liceul respectiv, care reprezinta una dintre cele mai moderne scoli din Romania."Sunt aici in numele comunitatii clujene, ... citeste toata stirea