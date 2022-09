Video. Eugen Tomac, la Cluj: "PMP are suficienta energie si forta pentru a se reorganiza"

Sambata, 24 septembrie la Cluj Napoca a avut loc intalnirea regionala pe zona de Nord-Vest a Partidului Miscarea Populara. La eveniment au participat liderii filialelor din zona, dar si liderul formatiunii politice, europarlamentarul Eugen Tomac.In luna februarie, in locul lui Cristian Diaconescu a fost reales Eugen Tomac in functia de presedinte al PMP."Suntem in plin proces de reconstructie, asa cum am mai spus-o in ultima vreme. PMP are suficienta energie si forta pentru a se reorganiza ... citeste toata stirea