VIDEO EXCLUSIV- Imagini de pe camerele de supraveghere cu accidentul in care un sofer beat a "zburat" prin sensul giratoriu din Floresti, judetul Cluj

Accidentul din Floresti, judetul Cluj, de vineri dimineata, la ora 4.50, din sensul giratoriu de pe strada Avram Iancu, a fost surprins de camerele de supraveghere.Soferul care a produs accidentul din Floresti avea alcoolemie mareSoferul a venit lansat dinspre Cluj-Napoca, a lovit bordura de la intrare in sensul giratoriu si apoi s-a dat peste cap, rostogolindu-se pe spatiul verde. Conducatorul auto avea o alcoolemie mare, lucru care l-a facut sa piarda controlul volanului. In plus, acesta ... citește toată știrea