Pompierii au fost chemati de urgenta dimineata in localitatea Calatele,dupa ce butelia unui aragaz de la o locuinta a explodat."Pompierii de la Detasamentul Huedin intervin si in aceste momente la un incendiu de casa in localitatea Calatele. Incendiul a pornit de la butelia unui aragaz care a explodat, insa din fericire nu au existat victime, un barbat reusind sa se autoevacueze. In plus, acesta nu a necesitat ... citeste toata stirea