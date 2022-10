VIDEO: Falsi angajati de la gaz, filmati cand furau banii din casa unui batran din Cluj-Napoca

Un batran a fost jefuit de un grup de falsi angajati ai unei firme de gaz. Doi l-au tinut ocupat, iar a trebuia persoana cauta banii prin camere.La sfarsitul lunii Septembrie 2022, mai exact in 30.09.2022, in jurul amiezii, cateva persoane au batut la usa unui om in varsta, sub pretextul ca sunt reprezentantii unei firme de gaz, si ca trebuie sa faca ceva verificari.Persoana in varsta si de buna credinta i-a lasat in apartament, dupa cum se vede si pe filmare. Falsii angajati, au inceput ... citeste toata stirea