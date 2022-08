VIDEO. Fenomen inedit in Apuseni! Vartej neobisnuit, ca o mica tornada, observat intr-o localitate din Cluj

Un mic vartej ridicat de la sol a fost surprins in zona localitati Dealu Botii din judetul Cluj. In imaginile surprinse de Raul Ghiran, presedintele Asociatiei Rescue Transilvania se observa un vartej, precum o mica tornada, care se desfasura pe punctul de panorama de la Dealu Botii!"Natura din Apuseni surprinde mereu. Asta am constatat si noi in imaginile surprinse de Raul Ghiran, presedintele Asociatiei Rescue Transilvania. In film se observa un vartej, precum o mica tornada, care se ... citeste toata stirea