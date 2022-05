VIDEO - Fostul director al Teatrului de Papusi "Puck", Emanuel Petran, a inceput greva foamei: "Voi merge pana la Bruxelles daca e nevoie"

Dupa cum a promis, fostul director al Teatrului de Papusi "Puck" din Cluj-Napoca, Emanuel Petran, a inceput astazi, 4 mai, dis de dimineata, greva foamei despre care vorbeste de mai bine de un an. Dupa ce a delcarat duminica, 1 mai, intentiile pe care le are, trimitand presei o scrisoare in care isi exprima supararea si in care argumenteaza motivul pentru care a ajuns in punctul in care "este nevoit", dupa cum spune el, sa recurga la gesturi care sa ii puna viata in pericol (greva foamei), ... citeste toata stirea