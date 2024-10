VIDEO/FOTO Accident grav in lant pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca! Trei autoturisme si un TIR, implicate intr-un carambol/ Trei persoane ranite

Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca, unde trei autoturisme si un autotren au fost implicate intr-o coliziune in lant. Incidentul a fost raportat in jurul orei 6:40, iar primele echipaje de interventie au ajuns rapid la fata locului pentru a oferi ajutor.Potrivit primelor informatii, accidentul s-a soldat cu ranirea a trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Acestea au fost preluate de echipajele SMURD pentru a fi evaluate ... citește toată știrea