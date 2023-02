VIDEO/FOTO. Accident in Coplean, o masina in care se aflau doi tineri a ajuns intr-un sant de aproape 3 metri

Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Coplean, comuna Caseiu.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 22:40, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD si una SAJ."Salvatorii au gasit la fata locului un autoturism rasturnat intr-un sant adanc de aproape trei metri. In autoturism se afla o tanara incarcerata, ... citeste toata stirea