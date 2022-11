VIDEO/FOTO - Impact intre doua masini in Jucu: Noua persoane, implicate in accident. Doua victime au fost transportate la spital

Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc sambata, 19 noiembrie, in Jucu, langa hanul Km 17, transmite ISU Cluj."In jurul orei 11:55, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme, in Jucu, langa Han Km 17. La locul accidentului au intervenit salvatorii de la detasamentul 1 Cluj-Napoca cu 2 autospeciale, TIM Centru si un echipaj SAJ", a transmis purtatorul de cuvant al ISU Cluj.Potrivit ISU Cluj, 6 ... citeste toata stirea