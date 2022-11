VIDEO/FOTO - Perchezitii la traficantii de droguri in judetul Cluj. S-au gasit peste 3 kg de cannabis. Doi tineri, retinuti in urma perchezitiilor

La data de 2 noiembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au desfasurat o actiune pe linia combaterii traficului de droguri, fiind efectuate 4 perchezitii domiciliare, in municipiul Cluj-Napoca si in localitati situate in judetul Cluj. Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore, ulterior fiind arestate preventiv."Din cercetari a reiesit ca, din 2021 si pana in prezent, cei banuiti ar ... citeste toata stirea