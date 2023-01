VIDEO/FOTO. "Rugina, mucegai si igrasie". Descoperiri socante facute de Protectia Consumatorilor la trei camine de batrani din Cluj

Comisarii de la Protectia Consumatorilor Cluj au desfasurat vineri, 13 ianuarie, o actiune de control la operatorii economici care presteaza servicii de ingrijire a persoanelor varstnice, in judetul Cluj. Comisarii au descins la doua asociatii, Asociatia Casa Hermina, cu puncte de lucru in localitatile Dezmir si Gilau si Asociatia St. Johan, din Cluj-Napoca."Comisarii CJPC Cluj au identificat mai multe deficiente, pentru care au aplicat 4 amenzi contraventionale in cuantum de 120.000 lei si 3 ... citeste toata stirea