VIDEO - "Fugiti! Vine razboiul!". Doi tineri, cautati de politie dupa ce au redat la megafon sunetul unei sirene de raid aerian in toiul noptii

In timp ce foarte multi romani, indiferent ca sunt autoritati, ONG-isti, voluntari sau oameni simpli ii ajuta fiecare cum si cu ce poate pe refugiatii de razboi care trec in valuri din Ucraina in Romania prin PTF Sighet, insa, exista si unii care iau in deradere toata situatia.Este si cazul a doi tineri din Sighet, care in cursul noptii dintre 3-4 martie s-au gandit sa se "distreze" pe seama razboiului dintre Rusia si Ucraina, conform Sighet247.Acestia s-au plimbat nestingheriti cu o masina ... citeste toata stirea