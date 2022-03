Un nor de praf saharian ar putea ajunge peste Romania in urmatoarele zile. Furtunile puternice de nisip din desertul african vor afecta mare parte din tarile Europene, in special din vest. Cele mai afectate vor fi Spania, Portugalia, Franta, sudul Marii Britanii si vestul Italiei.In unele regiuni din Spania, cerul a capatat deja o nuanta intensa de portocaliu din cauza rafalelor care au adus nisipul. Fenomenul ... citeste toata stirea