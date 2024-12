VIDEO. "Generatia TikTok" face ravagii in Floresti, Cluj! Tanar filmat in timp ce sparge un geam cu pietre: "Au, mama! Ca animalele"

"Generatia TikTok" face ravagii in comuna clujeana Floresti. Tinerii par sa fie dispusi sa faca orice pentru a deveni cunoscuti pe retelele de socializare si nici macar gandul ca ar putea sa ajunga pe mana politiei nu-i mai sperie.Un adolescent a fost filmat in timp ce sparge un geam cu pietre pe strada Catanelor din Floresti. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate in zona, intreaga actiune pare sa fi fost regizata minutios, iar autorul faptei este sustinut si filmat de ... citește toată știrea