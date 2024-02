VIDEO Gradinita noua cu 120 de locuri, deschisa in comuna Floresti pe strada Urusagului

O noua gradinita a fost deschisa in aceasta saptamana in comuna Floresti, a anuntat primarul Bogdan Pivariu. Este vorba despre o noua cladire, "un spatiu modern construit dupa cele mai inalte standarde de siguranta si securitate pentru cei mici", amenajat "cu un design nordic". Gradinita are o capacitate de 120 de locuri."Aceasta gradinita cu o capacitate de peste 120 de locuri, reprezinta nu doar o investitie noua, ci si angajamentul nostru continuu fata de viitorul comunitatii noastre. Cu ... citește toată știrea