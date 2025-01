VIDEO Greu in sesiune la Cluj! Piezisa, ca dupa bombardament, dupa o noapte "agitata" de distractie studenteasca. Tinerii au "uitat" manierele acasa

Greu in sesiune! Strada Piezisa din Cluj-Napoca arata ca dupa bombardament, dupa o noapte "agitata" de distractie studenteasca. Tinerii au "uitat" manierele acasaStrada Piezisa din Cluj-Napoca, cunoscuta pentru concentrarea mare de baruri si localuri, a fost invadata de mizerie dupa un weekend de petreceri. Studentii din complexul Hasdeu, care isi petrec timpul liber in aceasta zona animata a orasului, au lasat in urma un adevarat dezastru, cu gunoaie imprastiate pe trotuare, sticle si pahare ... citește toată știrea