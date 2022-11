VIDEO - Guvernul acorda cate 15.000 de lei celor care au nevoie de fertilizare in vitro. Pana cand se pot depune cererile

Guvernul a anuntat marti, 22 noiembrie, lansarea oficiala a programului de ajutorare a persoanelor infertile, pentru cresterea natalitatii in Romania.Astfel, incepand cu 5 decembrie 2022, persoanele interesate de fertilizare in vitro vor putea depune cereri pentru programul de fertilizare in vitro, prin care Guvernul acorda doua vouchere in valoare totala de 15.000 de lei.Potrivit ministrului Familiei, Gabriela Firea, in Romania, unul din cinci cupluri sufera de infertilitate, iar un ... citeste toata stirea