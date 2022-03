VIDEO - Hot ghinionist si prost la Cluj! Si-a "rupt" spatele pentru 50 de lei

Un tanar a incercat sa sparga o spalatorie auto de la Dej, dar a avut peripetii ca intr-un film. La final s-a ales cu buza umflata si cu catuse.Sambata dimineata, in jurul orei 05:00, tanarul a ajuns in spalatoria auto de pe strada Bistritei, din Dej, pentru a fura bani. Vizibil beat, acesta a studiat prima data terenul si a vazut caseta metalica in care clientii spalatoriei pun banii. In timp ce mergea curajos, acesta a tras o tranta de toata frumusetea, pe o bucata de gheata, dejeanul.ro. ... citeste toata stirea