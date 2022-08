VIDEO - Imagini apocaliptice: Tornada uriasa, formata in judetul Dolj. "Am ramas inmarmuriti"

Un fenomen meteo rar a avut loc , duminica, 21 august, in judetul Dolj. O tornada uriasa a fost surprinsa langa Craiova, iar imaginile au fost postate pe retelele de socializare.Au fost postate imaginile apocaliptice cu tornada surprinsa in zona localitatii AlbestiMeteorologii au emis luni, 22 august, o avertizare de Cod Portocaliu de ploi abundente, valabia in opt judete. Cea mai mare parte a tarii va fi sub avertizare de Cod Galben de instabilitate atmosferica.Potrivit ANM, sunt vizate de ... citeste toata stirea