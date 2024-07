VIDEO. Imagini exclusive cu accidentul feroviar din Cluj! Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de tren. Medicii nu au mai putut face nimic

Tragedie feroviara in judetul Cluj. Un barbat a fost lovit de tren in Apahida. Echipajele ISU s-au deplasat de urgenta la locul incidentului, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru victima.Barbatul a fost lovit de tren in comuna Apahida, localitatea Campenesti, in jurul orei 13:30.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente in apropierea localitatii Campenesti, unde un barbat a fost lovit de tren. Ajunse la fata locului, fortele noastre ... citește toată știrea