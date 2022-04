VIDEO - Imagini rare cu un castor filmat in Cluj-Napoca. A fost escortat pentru a ajunge la apa

Castorul a fost surprins in Cluj-Napoca, in noaptea de vineri spre sambata, in piata Abator, langa Somes. Imaginile sunt foarte rare, pentru ca aceasta specie este pe cale de disparitie.Mai precis in imagini apare un Breb (castor european). Aceasta specie a fost reintrodusa in Romania in perioada 1998-2003, ca urmare a unui proiect de colaborare dintre ICAS (Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice) si Ministerul Mediului din Germania. In acesta perioada au fost adusi 182 brebi (germ. ... citeste toata stirea