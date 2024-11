VIDEO IMAGINI SOCANTE: Copiii din Cluj care au omorat cu pietre o pisicuta, dupa ce au chinuit-o, au fost identificati. Politia a inceput cercetarile

VIDEO Politia a inceput cercetarile in cazul pisicutei omorate cu pietre de doi copii din Cluj, dupa ce au chinuit-o ingrozitor! VA AVERTIZAM CA IMAGINILE SUNT EXTREM DE SOCANTE SI VA POT AFECTA EMOEsIONALIn urma unui incident socant de ieri, 10 noiembrie 2024, in care doi copii din Cluj au fost filmati maltratand o pisica, Politia a inceput cercetarile. In video-ul tulburator trimis aseara de un cititor Stiri de Cluj se vede cum pisica a fost chinuita si aruncata intr-un sant, iar apoi copii ... citește toată știrea