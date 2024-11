VIDEO Imagini socante cu copii din Cluj omorand fara inima o pisicuta. Au aruncat minute in sir cu pietre in ea: "Maine voi depune plangere la politie"

Imagini socante cu copii chinuind o pisica, trimise la redactie: "Maine voi depune plangere la Politie"Un video tulburator, care arata niste copii omorand o pisica, a fost trimis redactiei Stiri de Cluj de un cititor. In imagini se vad doi copii care maltrateaza pisicuta, iar la un moment dat, arunca cu pietre in ea, minute in sir, dupa ce au aruncat-o intr-un sant. Incidentul a avut loc astazi, 10 noiembrie 2024, intre orele 17:52 si 18:28, la Deleni, Petrestii de Jos, judetul Cluj, chiar in ... citește toată știrea