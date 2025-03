VIDEO Imagini spectaculoase cu un convoi impresionant ce a traversat Clujul in toiul noptii. Ce se ascunde in spatele imaginilor nocturne?

Un convoi impresionant a traversat orasul in toiul noptii. Ce se ascundea, de fapt, in spatele imaginilor spectaculoaseUn spectacol neobisnuit, parca desprins dintr-un film de actiune, a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Cluj. Un convoi format din zeci de vehicule identice, luminate discret si aliniate perfect, a traversat orasul in pas solemn, starnind uimire si curiozitate in randul celor care au fost martorii acestui moment.VIDEO-ul filmat noaptea surprinde in toata splendoarea sa ... citește toată știrea