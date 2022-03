VIDEO - Imagini terifiante cu incendiul izbucnit in parcul stufaris din cartierul Intre Lacuri. Ce spun locuitorii despre flacarile colosale

Inca un incendiu de vegetatie a izbucnit luni, 28 martie, in jurul orei 13:25 in zona Stufaris, cartierul Intre Lacuri din municipiul Cluj-Napoca.Focul ar fi izbucnit din cauza unei persoane care ar aprins flacarile in mod intentionat pentru a curata locul.Flacarile au nimicit o mare parte a zonei uscate in care creste foarte mult stuf. Pompierii au fost chemati si se afla la fata locului incercand sa stinga flacarile care inainteaza spre blocurile si parcarile de langa parc. Un locuitor din ... citeste toata stirea