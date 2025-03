VIDEO Incendiu ca in filme langa Baisoara! Pompierii clujeni au avut 12 solicitari in doar 3 ore

Incendii de vegetatie in 12 localitati din Cluj au fost raportate doar in intervalul orar 17-20: pompierii intervin cu toate resurseleDoar astazi, 10 martie, dupa ora 17:00, autoritatile au fost solicitate sa intervina in alte 12 localitati afectate de incendii de vegetatie uscata. Situatia este deosebit de grava in apropiere de Baisoara, in localitatea Cacova Ierii, unde un incendiu de amploare a determinat interventia pompierilor din cadrul Garzii Baisoara.Clipurile video surprinse de ... citește toată știrea