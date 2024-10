VIDEO Incendiu de proportii la Salicea. Doua case s-au aprins din cauza unui horn izolat necorespunzator

Incendiu azi-noapte in Salicea, comuna Ciurila, unde a luat foc o casa de locuit. Flacarile s-au extins si in vecinatate."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte si pe parcursul diminetii pentru a stinge un incendiu care a afectat o gospodarie din localitatea Salicea, comuna Ciurila. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 02:40, astfel ca la misiune au fost trimise doua autospeciale cu apa si spuma de mare capacitate.Odata ajunsi la fata locului, ... citește toată știrea