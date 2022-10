VIDEO. Incendiu in Luna de Sus. Trei autospeciale au intervenit la fata locului

Pompierii clujeni au intervenit in cursul noptii trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins o copertina dintr-o gospodarie situata in localitatea Luna de Sus, comuna Floresti."Apelul de urgenta a venit in jurul orei 2:20, iar pentru stingerea incendiului au fost dislocate trei autospeciale de stins incendii si preventiv, un echipaj SMURD. La fata locului au gasit o copertina cu o suprafata de aproximativ 80 mp cuprinsa in intregime de flacari, care se extinsesera la ... citeste toata stirea