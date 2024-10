VIDEO Incendiu intr-o parcare subterana pe Bulevardul 21 Decembrie din Cluj-Napoca. O masina a luat foc. 300 de persoane, evacuate din cladirea de birouri

Incendiu intr-o parcare subterana a cladirii The Office de pe Bulevardul 21 Decembrie din Cluj! O masina a luat foc, interventia pompierilor evita extinderea focului"Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit de urgenta in aceasta dimineata pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism intr-o parcare subterana situata pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, in una dintre cele mai cunoscute cladiri de birouri din Cluj: The Office.In urma apelului la 112, echipele Detasamentului 1 Cluj-Napoca au ... citește toată știrea